Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, ligde kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, " Trabzonspor'un galibiyeti ile ligde kalmış gibi gözüksek de sahada ki oyun o değildi" dedi.

Kayserispor, ligin 42. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Ligde kaldığımız için çok mutluyum. Buruk mutluyum, burası altı çizilecek bir şey. Tüm Kayseri şehrine hayırlı olsun. Ben 20 gündür buradayım ve bana inanan enim buraya gelmemi sağlayan Berna Gözbaşı'ya ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. 20 gündür sürekli konuşan, sürekli tesisin her tarafında dolaşan bir adamı dinleyen, 20 günde 3 günde bir maç oynayan takımın futbolcularının bana gösterdikleri sabır ve benim teorilerimiz hayata geçirdikleri için ve sonuç itibariyle ligde kaldığımız için onlara da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bir antrenör için 20 günde böyle bir görev zordu. Bunu bana mal etmek çok doğru değil. Hep beraber başardık. Benden önceki antrenör arkadaşlarında burada emeği var. Onlar da birçok puan aldılar ve ellerinden geldiği kadar gayret gösterdiler. 20 gün kala da biz geldik. Allah bize nasip etti ve bizi de utandırmadı" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor'un galibiyeti ile ligde kalmış gibi gözüksek de sahada ki oyun o değildi" diyen Koşukavak, "Bugün Kayserispor maçı kazanabilirdi. İlk yarısı 1-0 bitmiş bir oyun. 46 ile 56 arası çok net pozisyonlar vardı. Belki ilk yarıda 2-0 soyunma odasına girip ikinci yarının başında da hızlı hücumlarda 3-0 da bitebilirdi. Bitiremedik. Oyuncularımın emekleri açısından bir galibiyet veya 1 puan çok isterdim. Biz şu anda görünürde Trabzonspor'un galibiyeti ile ligde kalmış gibi gözüksek de sahadaki oyun o değildi. O anlamda buruk olduğumu söyleyebilirim. Amacımız ligde kalmaktı ve ona ulaştığımız için çok mutluyum. Kayserispor gibi bir kulübü, büyük başarılara ulaşmış ve tesis anlamında çok üst seviyede olan bir kulübü de ligde bırakmak bize nasip olduğu için ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek isterim. İnşallah Kayserispor iki sezondur bu mayıs ayına kadar yaşadığı stresi önümüzdeki sezon yaşamaz. Çünkü Kayserispor ligde kemik bir takımdır. Bu yıllardır böyle olmuş. İnşallah önümüzdeki yıllar daha ciddi bir Kayserispor oluşturabiliriz. Tüm Kayseri halkına da hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ