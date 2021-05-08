Yalçın Koşukavak: "Ligde kalmak için her türlü fedakarlığı yapacağız"

Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Gaziantep FK ile berabere kaldıkları maçın ardından, "Ligde kalmak için hangi fedakarlık yapılması gerekiyorsa onu yapıp takımı ligde bırakacağız" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 40 haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Bütün kurguları bu yönde yapmıştık. 5-4-1 dizilişi tamamen kontra ataklara kurgulanmış bir takıma karşı 5'li savunmaya 4'lü bir orta saha ile derinde bekleyip hücumu kontra ataklara karşı planlamışlar. Biz kazanmamız gerektiği için oyunu riske etmemiz gerekiyordu. İlk yarıda rakip kaleye yaklaşma konusunda çok net pozisyonlarımız yoktu. Rakibe de birkaç tane pozisyon verdik. İkinci yarı itibariyle rakip kaleye fazla gitmeye başladık. Daha fazla risk aldık. Golü bulabilirdik. Son dakikadaki Pedro'nun kaçırdığı pozisyon gol olsaydı Kayserispor herhalde bu akşam yüzde 90 ligde kalmıştı. 1 puan aldık, 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Bundan sonraki Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarına ben ve oyuncularım Kayserispor'u nasıl ligde bırakırız diye bütün konsantremizi bu yönde vereceğiz. Oyuncularım bugün çok istediler ve çok coşkuluydular. Kazanmak için çok özveride bulundular ama futbol böyle bir oyun. Vardır bir hayır. Bu ligde kalmak için hangi fedakarlık yapılması gerekiyorsa onu yapıp takımı ligde bırakacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ