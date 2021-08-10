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SPOR Yalçın Koşukavak: Lige iyi başlamak çok önemli - Son Dakika

SPOR Yalçın Koşukavak: Lige iyi başlamak çok önemli

10.08.2021 20:15

Yalçın Koşukavak: Lige iyi başlamak çok önemliİlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) - Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altay maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yalçın Koşukavak: Lige iyi başlamak çok önemli

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA) - Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altay maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi açıklama yapan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Lige iyi başlamak çok önemli. Çünkü iyi başlamadığınız zaman geçen 2 sezonki gibi zor günler geliyor" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Yukatel Kayserispor, ligin ilk haftasında karşılaşacağı Altay maçına hazırlanıyor. Bugün yaptığı antrenmanda kondisyon çalışması ve çift kale maç yapan sarı kırmızılılar, cuma günü havayolu ile İzmir'e hareket edecek. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Yalçın Koşukavak, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı. Genç teknik direktör açıklamasında, "Ligin ilk haftaları bütün takımlar için zor. İzmir'de sıcak havada ve yeni çıkan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Onlar da biz de yeni oyuncu grubu ile maç yapacağız. Lige iyi başlamak çok önemli. Çünkü iyi başlamadığınız zaman geçen 2 sezonki gibi zor günler geliyor. İyi bir sonuçla döneceğimizi umut ediyorum. Ciddi olmasa da sakatlığı devam eden isimler var. Durumları maça doğru netleşir" diye konuştu.

Transfer çalışmalarına değinen Koşukavak, "Mevkilerini söylemeyeyim ama bir kaç mevkiye takviye ihtiyacımız var. Temasa geçtiğimiz birkaç oyuncu var. İnşallah o bir kaç oyuncuyu da çözeceğiz. Çok fazla yeni oyuncu var. Bakıldığında 13-15 yeni oyuncu var. Bu da yeni bir takım demektir. Hazırlık maçlarında zaman zaman takım içerisinde geliştirmek istediğim şeylere bakıyordum. Bugüne kadar iyi geldiğimizi düşünüyorum. Yüzde 100 hazırım demek çok iddialı olur. Bir hayli hazırız. İnşallah iyi bir sonuçla döneceğiz" ifadelerini kullandı.

"KULÜP SADECE TEKNİK DİREKTÖRÜN DÜŞÜNCELERİ İLE YÖNETİLMİYOR"

Basın toplantısında Kevin Luckassen'in gidip gitmeyeceği soru üzerine Yalçın Koşukavak, "Bunların cevabını sportif direktörümüz Ali Naibi bilir. Kulüp sadece teknik direktörün düşünceleri ile yönetilmiyor. Ben düşüncelerimi izlenimlerimi söylüyorum ama bunun bir de ekonomik boyutu var. Gustavo dizinden ameliyat oldu. Geri dönüşleri biraz zaman alıyor. Ameliyat olduğu ayağında kas kaybı var, sağlık ekibinin yanında tedavisi devam ediyor. Şu an itibarisiyle oradan gelecek cevabı bekliyoruz. Bir de koronavirüse yakalanmıştı. Ciğer kapasitesini eski durumuna getirmekte bayağı yol kat ettik. Ali Karimi'nin de kalça tarafında bir problemi var. Geçen sezon o kadar maç oynamış bir oyuncu sağlık muayenesinde öyle bir sorun çıkmış. Çok net bir şey söyleyemiyorum, şimdilik bireysel olarak çalışıyorlar" yanıtını verdi.

UĞUR DEMİROK: LİGE İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan sarı kırmızılı takımın deneyimli stoperi Uğur Demirok ise "Kamp çalışmalarını tamamladık güzel bir kamp sezonu geçti. Maç haftasına girdik. Hazır durumdayız. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Altay da uzun yıllar sonra Süper Lig'e yükselen bir takım. Bu bizim için hem avantaj hem de dezavantaj olabilir. Biz bunu avantaja çevirmek için çalışıyoruz. O maç için çalışmalarımızı ve analizlerimizi yapıyoruz. İnşallah bu sene daha derli toplu bir Kayserispor izleteceğiz. Geçen seneki yaşadıklarımızı yaşamak istemiyoruz. Takım içinde çok güzel bir ortam var. İnşallah bunları da sahaya yansıtıp geçen seneki yaşadığımız sıkıntıları yaşamayıp Kayserispor'u daha üstleri hedefleyen bir takım haline getirmek istiyoruz. Çalışmalar sezon öncesi başladı, şimdi sıra sahaya geldi. Sahada da bunları uygularsak inşallah güzel günler göreceğiz" şeklinde konuştu.

SPOR Yalçın Koşukavak: Lige iyi başlamak çok önemli
SPOR Yalçın Koşukavak: Lige iyi başlamak çok önemli
SPOR Yalçın Koşukavak: Lige iyi başlamak çok önemli
SPOR Yalçın Koşukavak: Lige iyi başlamak çok önemli
SPOR Yalçın Koşukavak: Lige iyi başlamak çok önemli
SPOR Yalçın Koşukavak: Lige iyi başlamak çok önemli
SPOR Yalçın Koşukavak: Lige iyi başlamak çok önemli
SPOR Yalçın Koşukavak: Lige iyi başlamak çok önemli
SPOR Yalçın Koşukavak: Lige iyi başlamak çok önemli
SPOR Yalçın Koşukavak: Lige iyi başlamak çok önemli
SPOR Yalçın Koşukavak: Lige iyi başlamak çok önemli

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Yalçın Koşukavak: Lige iyi başlamak çok önemli - Son Dakika


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