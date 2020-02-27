Yalçın Koşukavak: "Maçı çok rahat kazanabilirdik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Yalçın Koşukavak: 'Maçı çok rahat kazanabilirdik' - Son Dakika Spor

Yalçın Koşukavak: "Maçı çok rahat kazanabilirdik"

6 saat önce

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Bursaspor maçının ardından, "Devre 2-0 bitseydi maçı çok rahat kazanabilirdik" dedi.

Yalçın Koşukavak:

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Bursaspor maçının ardından, "Devre 2-0 bitseydi maçı çok rahat kazanabilirdik" dedi.


TFF 1. Lig'in 24. haftasında Altay, deplasmanda Bursaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kendisi hakkında yazılan bir köşe yazısına cevap vererek başladı. Koşukavak, "Bursa benim için değerli, bunu çok defa söyledim. Bursa'ya çok zorlu günlerde geldim. Son 10-15 yılın en krizli döneminde geldim. O zor şartlarda 27 puan aldım, iyi puan aldığımı düşünüyorum. Beni yakından tanıyanlar bilir. Hakkımda bir şeyler yazanlar vardı, çok üzüldüm. Altay maçında yeşil-beyaz tişört giymemişim. Bursaspor'un elektrik borcu var diye gece 3'te elektrikleri kapatan insanım ben. Bu şehirde çok dost edindim, beni anlamak isteyenler anladı. Ama böyle bazen ilginç ifadeler oluyor. Ben Bursaspor armasını taşımaktan gurur duydum. Ama profesyonellikte böyle bir şey var. Bursaspor arması beni rahatsız etmedi, ben geldiğimde burası ayazdı. Bunu mu hak ediyorum. Sosyal medyadan birçok mesaj atan taraftar oluyor onlara çok teşekkür ediyorum. Benim Altaylılığım tartışılıyor. Ben İzmir'de doğmuşum, İstanbul takımı tutmuyorum, neden dokunuyor size? Benden çok daha başarısız olan antrenörler vardı, ben ne yaptım? Buradaki oyuncuları çok seviyorum. Taraftarları seviyorum" diye konuştu.


"Bursaspor kontrolsüz hücum etti"


Karşılaşmayı değerlendiren Koşukavak, "Bursa deplasmanının zor olacağı çok aşikardı. Bursa takımının benden sonraki bütün maçlarını analiz ettikten sonra, direkt hücum ettiklerini gördüm ve oyunu ona göre kurguladım. Ama sadece 6 gündür bu takımın başındayım. Kazanabilirdik. İlk yarıda çok ciddi bir oyun vardı, oyuncularımı tebrik ediyorum. Devre 2-0 bitseydi maçı çok rahat kazanabilirdik. 2-1'den sonra Bursaspor kontrolsüz hücum etti. Takımla biraz daha fazla çalışsaydım oraları kırardım. Son bölümde dizilişi değiştirip tamamen 1 puana oynadım. Bunu da başardığım için mutluyum" dedi. - BURSA

Yalçın Koşukavak, Bursaspor, Bursa, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:22 Kaynak: İHA
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