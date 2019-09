- Yalçın Koşukavak: "Şampiyonluğa oynayan takım topa sahip olmalı"

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak:

"Skor ve kişiler üzerinden yorum yapmak çok sığ"

BURSA - Skor ve kişiler üzerinden yorum yapmanın çok sığ olduğunu belirten Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Maç kaybedebilirsiniz, hata yapabilirsiniz, gol atabilirsiniz. Bunlarla ilgilenmiyorum. Oyuncunun pozisyonu doğru mu onunla ilgileniyorum. Şampiyonluğa oynayan takımında topa sahip olması gerekiyor" dedi.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Osmanlıspor'u ağırlayacak olan Bursaspor, hazırlıklarına devam ediyor. Özlüce Tesisleri'nde koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Ardından yarı sahada çift kale maç yapan Bursaspor, son bölümde taktik çalıştı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçının kazanma alışkanlığı, takım kurgulaması ve özgüven açısından güzel geçtiğini söyledi.

"Oyunun kontrolünü ele geçirmeniz gerekiyor"

TFF 1. Lig'in henüz tam manasıyla kendini ifade edemediğini belirten Koşukavak, "Şampiyonluğa oynayacak bir takım, topla daha fazla oynama mecburiyeti var. Skor bizdeyken alana yerleştik, savunma yaptık, birileri çok hoşnut oldu. Ama şampiyonluğa oynayacak bir takımsa, topla oynama mecburiyeti var. Eğer ki sizin bir hedefiniz varsa takımınızı bir üst lige çıkarmak istiyorsanız oyunun kontrolünü ele geçirmeniz gerekiyor. Top rakipteyken oyunu sürekli kontrol edemezsiniz. Şampiyonluğa oynayacak takım topa sahip olur. Oynamamız için de o duygu kontrolünü sağlayacak deneyimli oyunculara ihtiyaç var. Genç oyuncuları da kullanacağız. Öyle bir durum oldu ki; hoca gençleri mi oynatacak deneyimlileri mi? Siz o zaman karar verin, şampiyonluğa mı oynayacağız, yetiştirmeye mi çalışacağız, yoksa ikisini birden mi yapalım? İkisini birden yapma taraftarıyım" diye konuştu.

"Skor ve kişiler üzerinden yorum yapmak çok sığ"

Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçında sarı-lacivertli ekibe uyguladıkları ön alan baskısına dikkat çeken tecrübeli teknik direktör, bunun zamanla takıma yerleşeceğini belirtti. Koşukavak, "Çağlar, iki stoperin arasına çıktı oynadı. Bunlar zaman zaman yapılması gereken şeyler. Oyun felsefemden vazgeçmeyeceğimi söyledim. Bu demek değildir ki sürekli birinci bölgeden paslı oynayacağım. Her maçın hikayesi başka. Amaç kazanmak ve sürekli kazanan olmak. Her maçın hikayesi başka olduğundan, sürekli kazanan olmak için orada da kurgulayacağımız küçük detaylar var. Hangi rakibe nasıl oynamak lazım? Fenerbahçe'ye karşı topun uzun süre bizde kalması lazım, topu onlara verirsek, sürekli onlar oynar ve oyunun içinde olurlar. Her rakibe böyle oynanmaz ama genel oyun şablonu buna yakın. O konuda ısrarcıyım. Maç kaybedebilirsiniz, öyle şeylere takılmıyorum ben hata yapanlarla ilgilenmiyorum, gol atanlarla ilgilenmiyorum. Ben pozisyon ile ilgileniyorum. Oyuncu doğru pozisyonda mı, takım top rakipteyken doğru alanlarda mı, top bizdeyken hareketlilik ve topa sahip olma alanında mı, bunlar doğru olan. Skor üzerinden, kişiler üzerinden yorum yapmak çok sığ bence. Takımın geneline bakmak lazım" açıklamasını yaptı.

" Ali Akman'ı kurda kuşa yem etmem"

Bursaspor'un yeni transferlerinden Yevhen Seleznov'un biraz kilo fazlasının olduğunu ifade eden Koşukavak, deneyimli oyuncunun çok istekli çalıştığını ve futbolu özlediğini kaydederek, hazırlama adına yoğun uğraş verdiklerini kaydetti. Koşukavak, U18 Milli Takım formasıyla Litvanya ağlarına 3 gol bırakan 17 yaşındaki Ali Akman için de, "İnsanlara da taşıyamayacağı yükü vermek istemiyorum şimdi Ali Akman 3 tane gol atıyor iyi ama orası 16 kategorisi. Burada stoper, 35 yaşında. Ali Akman'ı kurda kuşa yem etmem" yorumunu yaptı.

"İnşallah daha iyi bir milli takım olacak"

A Milli Takım'ı da değerlendiren Koşukavak, yeni bir yapılanmanın olduğunun altını çizerek, "Aslında Türk futbolunun her tarafında yapılanmaya ihtiyaç var. Bence biraz daha sabırlı olmalıyız. Şenol hoca tecrübeli, oynama yönünde felsefeye sahip bir antrenör. İnşallah daha iyi bir milli takım olacak. Uluslararası standartlarda futbol oynamamız gerekiyor. Ama Türkiye'de çalışıyoruz. Bu yapılanmayı zorlaştıran birçok etken var. Çok hızlı hareket eden dinamikler var, sürekli skor üzerinden yorumlar var, aslında kimse ne istediğini de bilmiyor çok acayip bir durum. ya basını tatmin etmeye çalışıyorsunuz, ya taraftarı, ya da bireysel oyuncuları. Böyle olunca da vakit kaybediyorsunuz. Kısa, günlük işlerle uzun vadeli planlar yapamazsınız. Ülke futbolu adına bunları kabul etmemiz gerekiyor. Milli Takım yapılanıyor. Sabırlı olmamız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

"Oyuncuları kazanmak kolay değil"

Modern futbolun gereği olarak, iddialı bir takım oluşturmak için bazı kriterlerin bulunduğunu belirten Koşukavak, "Ben Bursaspor camiasına ve genele hizmet ediyorum, kişilere değil. Teknik direktörlük egoları tatmin etme yeri değil, hizmet etme yeri. Bu konuda basındaki arkadaşlardan da rica ediyorum, bazı oyuncularla alakalı oyuncularla yapmış olduğunuz haberler onları başka bir atmosfere sokuyor, ben uğraşıyorum, dikkatli olmak lazım. Oyuncu kazanmak kolay değil, zor bir şey. TFF 1. Lig'de Çaykur Rizespor'un Süper Lig'den düşen kadrosuyla şampiyon olduğunu ancak ilk 10 haftada orta sıralardaydı. Bu ligi bir kere oyuncular anlamında kabullenmek gerekiyor. Bizim takımın da öyle bir kadrosu var. Bizim transfer yaptığımız oyuncular da ilk defa bu ligde oynayacak. Aşağıdan gelen oyuncular var, ilk defa bu ligde oynayacaklar. Sedat Dursun 3. Lig'de oynamış sadece ve orta saha. Ben onu stoper oynattım, sağ olsun cansiperane mücadele etti. Sol bek kökenli Rüştü Hanlı, Adana Demirspor'a gitti, oynamadı. Geçen sene küme düşen Elazığ'a gitti, oynamadı. Şimdi ondan da bir şey yaptık, sol stoper yaptık. Ama bu lig öyle değil. 8. haftadan sonra çok şey değişir. Akhisarspor maçını kazandık ama bizi aldatmaması gerekiyor. Akhisarspor bundan 4 hafta sonra böyle olmayacak emin olun. Çünkü o oyuncular atletik açıdan hazır değil. Şu anda iddialı kurulan kadrolar var, 7-8 takım var şampiyonluk için kadroları kurulan, şu anda 8'inci de olsalar bizi bu aldatmamalı. Bunlar ligin gidişatında atletik ve taktiksel olarak bu oyuncular gelecek, lig zorlaşacak, kolay maç kazanamayacağız" ifadelerini kullandı.

"Burak Kapacak'a attığı golü 2 aydır anlatıyorum"

Transfer yasağının kaldırılmasına ilişkin ise 'Keşke transfer 2 ay önce açılsaydı' diyen Koşuavak, genç oyuncuların pozisyon almasından çok memnun olmadığını ancak öğreneceklerini dile getirdi. Koşukavak, "Pozisyon almak kolay bir şey değil. Burak Kapacak'a Fenerbahçe maçında attığı golü 2 aydır anlatıyorum. Savunma arkasına koş diyorum, o ayağına istiyor. Golü attıktan sonra taç çizgisine geldi, 'Hocam golü sana yazıyorum' dedi. Genç oyuncuları ne çok yok etmemiz gerekiyor ne de var etmemiz gerekiyor, biraz denge işi. Genç oyuncuyu korumak kıymetli. Bu çocuklar çıktı özverili bir şekilde oynadı" diye konuştu.

"Osmanlıspor topa sahip olan bir takım"

Son olarak Osmanlıspor'u değerlendiren Koşukavak, "Osmanlıspor çok iyi alana yayılan, topa sahip olan, oyunu oynamaya çalışan bir takım. Bizim takımın bazı problemleri var onları aşmak istiyoruz. Bazı problemlerimiz var bunları hem oyun anlamında hem oyuncu anlamında aşmamız lazım ki sahada çok olgun bir takım oluşturabilelim. Bütün derdim bu. Kişilere hizmet etmiyorum, camiaya hizmet ediyorum" şeklinde konuştu.