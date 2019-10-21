Yalçın Koşukavak Ümraniyespor Galibiyeti Sonrası Konustu
13 dakika önce
TFF 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, zorlu maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
TFF 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, zorlu maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:29
Batuhan Karadeniz 2 gol attı, Bandırmaspor kazandı Samsunspor kaptanı Caner Arıcı'dan arkadaşlarına tepki: Adamlar yol yapıp geliyor, niye gelmiyorsunuz lan Beşiktaş CEO'su Gökhan Sarı görevinden istifa etti Galatasaray'da Luyindama yolcu! Yerine oyuncu bakılıyor