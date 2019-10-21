Son Dakika Haberleri: Yalçın Koşukavak Ümraniyespor Galibiyeti Sonrası Konustu
Son Dakika Spor Yalçın Koşukavak Ümraniyespor Galibiyeti Sonrası Konustu

Yalçın Koşukavak Ümraniyespor Galibiyeti Sonrası Konustu

13 dakika önce

TFF 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, zorlu maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, zorlu maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yalçın Koşukavak Ümraniyespor Galibiyeti Sonrası Konustu

Türkiye Futbol Federasyonu, Yalçın Koşukavak, Bursaspor, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:29 
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