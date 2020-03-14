Yalçın Koşukavak: "Uzatmalarda 1 puan almayı başardık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Yalçın Koşukavak: 'Uzatmalarda 1 puan almayı başardık' - Son Dakika Spor

Yalçın Koşukavak: "Uzatmalarda 1 puan almayı başardık"

6 saat önce

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Fatih Karagümrük deplasmanından uzatmalarda attıkları gol ile 1 puan almayı başardıklarını söyledi.

Yalçın Koşukavak:

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Fatih Karagümrük deplasmanından uzatmalarda attıkları gol ile 1 puan almayı başardıklarını söyledi.


TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altay, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki takımın da iddialı oluşunun maçın zor geçmesine sebep olduğunun altını çizen Koşukavak, "Oyun başladı ve böyle zorlu bir deplasmanda 5. dakikada yenik duruma düştük. Ardından 35. dakikada 2-0 geri düştük. Bu durum bizim ilk yarıda oyuna tutunmamızı zorlaştırdı, oyun aidiyetimizi kaybettik. İkinci yarı daha riskli oynamamız gerekiyordu. 47. dakikada golü bulunca yaptığımız değişikliklerle dizilişi de değiştirdik. İkinci yarıda daha önde oynamaya başladık. Uzatma dakikalarında bulduğumuz golle 1 puan almayı başardık" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Yalçın Koşukavak, Fatih Karagümrük, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:25 Kaynak: İHA
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