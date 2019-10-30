Son Dakika Haberleri: Yalçın Koşukavak Ziraat Türkiye Kupasına Odaklandı
Son Dakika Spor Yalçın Koşukavak Ziraat Türkiye Kupasına Odaklandı

Yalçın Koşukavak Ziraat Türkiye Kupasına Odaklandı

1 saat önce

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maç öncesi yaptığı açıklamada Bayburt ekibine karşı rotasyona gideceğinin sinyallerini verdi. Maçta kadroda şans bulmakta zorlanan isimlere yer verecek olan deneyimli çalıştırıcı, U19 Takımı'ndan da kadroya takviyeler yaptı. Özellikle daha sonra ligde oynanacak olan Balıkesirspor maçını da düşünen Koşukavak, deneyimli oyuncularını ise maçın gidişatına göre kullanacak.

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maç öncesi yaptığı açıklamada Bayburt ekibine karşı rotasyona gideceğinin sinyallerini verdi. Maçta kadroda şans bulmakta zorlanan isimlere yer verecek olan deneyimli çalıştırıcı, U19 Takımı'ndan da kadroya takviyeler yaptı. Özellikle daha sonra ligde oynanacak olan Balıkesirspor maçını da düşünen Koşukavak, deneyimli oyuncularını ise maçın gidişatına göre kullanacak.

Yalçın Koşukavak Ziraat Türkiye Kupasına Odaklandı

Yalçın Koşukavak, Bursaspor, Bayburt, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Model Elif Çelik, Galatasaraylı futbolcularla eğlendiği gece hakkında konuştu
Derbide oğlu ameliyat olduğu için forma giymeyen Donk'un dansözlerle görüntüsü çok konuşuldu Çin'de Talisca tartışması: Belki burada olmak istemiyordur Falcao'dan itiraf gibi açıklama: Çok zorlasam derbide oynayabilirdim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 17:11:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalçın Koşukavak Ziraat Türkiye Kupasına Odaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]