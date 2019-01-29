Son Dakika Haberleri: Yalçın Menteş'in Doktorundan Açıklama

Yalçın Menteş'in Doktorundan Açıklama

1 saat önce

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHATiyatro ve Sinema Oyuncusu Yalçın Menteş hastaneye kaldırıldı.

Yalçın Menteş'in Doktorundan Açıklama, System.String[]
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Tiyatro ve Sinema Oyuncusu Yalçın Menteş hastaneye kaldırıldı. Doktoru Tanju Ulufer, Yalçın Menteş'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Uzman Doktor Tanju Ulufer açıklamasında, "Yalçın Menteş dün bir başka sağlık kuruluşundan bizim hastaneye acilen getirildi. Diyabetik olan ve akciğer kanseri yönünden uzun süredir tedavi gören hastada pnömonik infiltrasyon ilavesiyle solunum güçlüğü oluşmuş ve bu nedenle entübe edilmiştir. Hastanemize getirildiği andan itibaren entübasyon suni solunum cihazlarıyla tedavimize devam ediyoruz. Şu anda solunum yeterli olmadığı için cihaza bağlı uyutuyoruz. Genel olarak kalp yönünden problem yok, gayet iyi. Tansiyonu tutarlı. Kan gazları solunum cihazıyla dengeli tutuluyor. Gerekli antibiyotikleri vererek takip ediyoruz. Saat saat gerekli kontrolleri yaparak takibini yapacağız. Bugünkü durum böyledir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:16 Kaynak: DHA

Yalçın Menteş, Güncel
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