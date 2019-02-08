Yalçın Menteş'in Doktorundan Açıklama
35 dakika önce
Hayatını kaybeden usta oyuncu Yalçın Menteş'in doktorundan açıklama geldi.
Hayatını kaybeden usta oyuncu Yalçın Menteş
'in doktorundan açıklama geldi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tanju Ulufer, Yalçın Menteş'in dün akşam saat 20: 40'ta hayatını kaybettiğini açıkladı. Usta oyuncu Yalçın Menteş, dün akşam saat 20: 40'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yalçın Menteş'in doktoru Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tanju Ulufer, usta oyuncunun ölümüne ilişkin basın açıklaması yaptı. Dr. Tanju Ulufer yaptığı açıklamada: "Yalçın Menteş biliyorsunuz 10 gündür hastanemizin yoğun bakımında devamlı kontrol altındaydı. Akciğer kanseri üzerine ilave olmuş zatüre nedeniyle yoğun bakımımıza getirilmişti. Solunum güçlüğü mevcuttu. Geldiği günlerde kalp ve dolaşım sistemi normal şartlardaydı. Ancak son günlerde ortam daha da değişti. Birkaç kere solunum aygıtından kendi solunumuma ortam sağlama için müdahale edilse de bu mümkün olmadı tekrar cihazla solunumunun gerçekleştirdi. Dün tansiyondan düşme başladı, ritim bozuklukları başladı. Akşama doğru tansiyon 8'lere düşmeye başladı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 20: 40'ta kardiyojenik şokla maalesef kendisini kaybettik." dedi.
(Zeki İpek/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:01 Kaynak: İHA
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