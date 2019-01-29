Son Dakika Haberleri: Yalçın Menteş Yoğun Bakımda

Yalçın Menteş Yoğun Bakımda

33 dakika önce

Oyuncu Yalçın Menteş, İstanbul'da bir hastanede yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Yalçın Menteş Yoğun Bakımda, System.String[]
Oyuncu Yalçın Menteş, İstanbul'da bir hastanede yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Yalçın Menteş dün solunum yetmezliği nedeniyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tanju Ulufer, ünlü oyuncu Yalçın Menteş'in sağlık durumu ile ilgili hastanede açıklama yaptı. Ulufer, "Yalçın Menteş dün başka bir sağlık kuruluşundan entübe vaziyette bizim hastanemize acilen getirildi. Diyabetik olan ve akciğer kanseri yönünden uzun süredir tedavi gören hastanın pinomonik infültrasyon ilavesiyle solunum güçlüğü oluşmuş ve bu nedenle entübe edilmiştir. Hastanemize getirildiği andan itibaren entübasyon ve suni solunum cihazları ile tedavimize devam ediyoruz. Şu anda solunum yeterli olmadığı için cihaza bağlı, uyutuyoruz. Genel olarak kalp yönünden problem yok, gayet iyi. Tansiyonu tutarlı. Kan gazları solunum cihazı ile dengede tutuluyor. Hastayı gerekli antibiyotikleri de verilerek takip ediyoruz. Saat saat gerekli kontrolleri yaparak takibini yapacağız" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

İstanbul, Yalçın Menteş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi Hortum, Meyve ve Sebze Fiyatlarını İkiye Katladı

Hastaneye Kaldırılan Yalçın Menteş'in Doktorundan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama! Meteoroloji Uyardı! 5 İlde Fırtına Bekleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 18:14:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalçın Menteş Yoğun Bakımda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]