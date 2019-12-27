Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Ne ederseniz edin, neyle üstümüze gelirseniz gelin, ister FETÖ ile gelin, ister PKK ile gelin, ister dolarla gelin, ister sterlinle gelin, topunuz birden gelin. ya olacağız ya da öleceğiz. Sizin Türkiye'nin yükselişine gücünüz yetmeyecek" dedi.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veterinerlik Fakültesi tarafından düzenlenen 'Ölümünün 83. Yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı' Konferansına katıldı. ERÜ Veterinerlik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.



Konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye'nin yükselişinin engellenemeyeceğini söyleyerek, "Ne ederseniz edin, neyle üstümüze gelirseniz gelin, ister FETÖ ile gelin, ister PKK ile gelin, ister dolarla gelin, ister sterlinle gelin, topunuz birden gelin. ya olacağız ya da öleceğiz. Sizin Türkiye'nin yükselişine gücünüz yetmeyecek. Allah'ın izniyle bu yükselen trend devam edecek. Siz isteseniz de, istemeseniz de, emperyal emeller güttüğünüz o sahalarda Mehmetçiğimiz olacak. O masalarda Allah'ın izniyle diplomatlarımız olacak. Bunu engelleyemeyeceksiniz. Her şeyin bir kaderi var. İnsanların kaderi var, eşyanın kaderi var, milletlerinde bir kaderi var. Ümmetin bahadır evladı Türk'ü, Tanrı dağından indiren kader neyse o tecelli edecek. Onu ancak yazan bozar, sizler bozamayacaksınız. Netice itibari ile ne yaparsanız yapın engelleyemeyeceksiniz. Nizam ve merhamet medeniyetin temsilcisi Türk, tarihteki yerini tekrar alacak. Tarih sahnesine çıktığı zaman Allah'ın izniyle geçmişte olduğu gibi mağripten maşrıka kadar bütün insanlık güvenlikle, özgürlükle, refahla ve adaletle tanışacak. Sadece yapılacak bir şey var. Yapacağımız iş, işimizi iyi yapmak, birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etmek. Bütün bunları yaptığımız zaman dünyanın bize ihtiyacı var. Dünyanın nizam ve merhamet medeniyetinin temsilcilerine, varislerine ihtiyacı var. Dünyanın Tanrı ve Hira Dağı'nın çocuklarına ihtiyacı var. Şuanda dünyadaki kavga Olimpos Dağı'nın çocukları ile Hira Dağı'nın çocukları arasındadır. Bunu inşallah biz kazanacağız. Hep beraber kazanacağız" ifadelerini kullandı.



Konferansa, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, ERÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ve öğrenciler katıldı. - KAYSERİ