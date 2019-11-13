Yalçın Topçu'ya TÜRKSOY'dan

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Azerbaycanlı şair Nesimi'ye ithafen hazırlanan "İmadeddin Nesimi Madalyası" takdim edildi.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve heyetinin yanı sıra Ak Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ak Parti 25. Dönem İstanbul Milletvekili Afşin Yazıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.



Yalçın Topçu'ya TÜRKSOY'un, doğumunun 650. yılı vesilesiyle "İmadeddin Nesimi Anma Yılı" ilan ettiği Azerbaycanlı şair Nesimi'ye ithafen hazırlanan "İmadeddin Nesimi Madalyası" takdim edildi. TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tarafından takılan madalyaya karşın Yalçın Topçu ise, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'a Kazakistan yöresel kıyafeti Çapan hediye etti.



Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, TÜRKSOY'u Türk dünyasının UNESCO'su olarak nitelendirdi. Topçu, "TÜRKSOY, Seyyid Nesimi ile birlikte ünlü ozanımız Aşık Veysel'in de doğumunun 125. yılı olması münasebetiyle "Aşık Veysel'i Anma Yılı" olarak ilan etmiştir. Türk dünyasının kültür ve sanat yaşamına ölümsüz eserler armağan eden çok önemli şahsiyetlerimizi, Türk dünyasının yanı sıra bütün dünya kamuoyuna tanıtarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla anma yılları ilan eden TÜRKSOY'a ve Genel Sekreteri Sn Düsen Kaseinov Bey'e şükran ve minnetlerimi sunuyorum" dedi.



Sözlerine İmadeddin Nesimi'yi anarak devam eden Topçu, "Türk dünyası edebiyatının kurucu şairlerinden biri olarak sayılan Seyyid Nesimi güzel Türkçe'mizi yaşadığı yüzyılda en iyi şekilde kullanmıştır. Merhum Seyyid Nesimi edebiyatımızda Aşık Paşa'dan sonra elifname yazmış, şiirlerinde ortaya koyduğu benzersiz üslubuyla da yaşadığı dönemden günümüze kadar birçok şairi etkilemiş Türk-İslam dünyasının en büyük şairlerindendir" şeklinde konuştu.



Yalçın Topçu sözlerine merhum şair ve halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu anarak, "Merhum Aşık Veysel, büyük Türk milletinin, yediden yetmişe her renginin ve her deseninin asgari müştereğidir. Aşık Veysel, Anadolu insanının, doğaya, insana, sevgiye, aşka, hayata, üzüntüye ve sevince bakışını türkülerine en güzel şekilde yansıtmıştır. Rahmetli Aşık Veysel, aşıklık geleneğimizin en önemli temsilcilerindendir" dedi.



TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise, 2019 yılını anma yılı ilan ettikleri Azerbaycanlı şair İmadeddin Nesimi'ye ilişkin açılış töreninden bu güne kadar Türk Dünyası'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen etkinliklere sağladığı katılım ve manevi desteklerinden ötürü TÜRKSOY'un gönüldaşı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya "İmadeddin Nesimi Madalyası" layık görüldüğünü kaydetti. - ANKARA