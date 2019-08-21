Yalçın: Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı
1 saat önce
SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Hükümet ile memur zamları için yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:06 Kaynak: DHA
MEMUR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın
, Hükümet
ile memur zamları için yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.
Yalçın, sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından paylaştığı mesajda, "5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır" ifaderine yer verdi.
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