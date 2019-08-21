Yalçın: Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı
53 dakika önce
SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Hükümet ile memur zamları için yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:40 Kaynak: DHA
MEMUR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Hükümet ile memur zamları için yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.Yalçın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır" ifaderine yer verdi.
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