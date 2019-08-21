Son Dakika Haberleri: Yalçın: Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı
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Yalçın: Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı

53 dakika önce

SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Hükümet ile memur zamları için yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.

Yalçın: Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı, System.String[]

MEMUR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Hükümet ile memur zamları için yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.Yalçın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır" ifaderine yer verdi.

Haber: ANKARA


Ali Yalçın, Hükümet, Memur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:40 Kaynak: DHA
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