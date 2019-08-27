Yalçın: "Vatandaşımıza Hizmetten Mutluyuz"

Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelerine "Belediye Mahallemizde" sloganıyla başlattığı hizmet çıkarması devam ediyor. Belediyenin Çatakdere'den sonraki durağı Kamber Mahallesi oldu.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından "Belediye Mahallemizde" sloganıyla Talas'ın kırsal mahallelerinde başlatılan hizmet çıkarması Kamber ile devam ediyor. Halkın büyük desteğiyle karşılanan projede 45 araç ve 195 personel ile belirli günlük periyotlarla kırsal mahallelere komple bakım ve onarım çalışması ve halkın taleplerine yönelik hizmetler gerçekleştiriliyor.



Kamber Mahallesi Muhtarı Ömer Navruz tarafından verilen yemekte konuşan ve Kamber halkı için burada olduklarını, kırsal mahallelere ve Kamber'e hizmet etmekten mutluluk duyduklarını vurgulayan Mustafa Yalçın, "Herkesin kapısının önünü, duvarını, camisini ve elimizden geldiğince isteklerini yapacağız, siz de bize katılırsanız işleriniz daha kolaylaşır. Muhtarlarımızla toplantı yaptık, seçimden önce geldik, ihtiyaçlarınızı tespit ettik. Sizde Allah razı olsun bizi seçtiniz. Burada Talas Belediyesi'nin bütün birimleri, Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal hizmetlerle ilgili birimleri, su ve kanalizasyon idaresi, elektrik şirketi ve otobüs işletmesi hepimiz buradayız. Şuanda burada 45 tane iş makinesi, araç ve 195 kişilik de personel var" dedi.



Kamber Mahallesi Muhtarı Ömer Navruz da, yapılan hizmetten mutlu olduklarını, Talas Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Yalçın'a teşekkür ettiklerini söyledi. - KAYSERİ