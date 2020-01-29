Yalçınkaya, belediye çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, 15 Temmuz ilkokulunda devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen üst yapı iyileştirmeleri kapsamında kilitli parke taşı döşeme çalışmaları ilçenin farklı köşelerinde sürüyor.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, 15 Temmuz İlkokulunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplerde bilgi aldı.

Öğrencilerin rahat bir şekilde eğitimlerini görmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Yalçınkaya, "Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz, bunun yanında da kırsalda köy yollarında kış olmasına rağmen mümkün olduğu kadar imkanlarımız ölçüsünde sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Yalçınkaya, bahar ve yaz döneminde kırsal mahallerdeki yollarda çalışma yapacaklarını aktararak, kötü durumda olan yolların hızlı bir şekilde iyileştirileceğini kaydetti.