Yalçınkaya, çiftçilerle birlikte buğday hasadı yaptı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, buğday hasadının yapıldığı mahalleye giderek çiftçiye bol kazançlar diledi.

İlçede yerli üreticilerin kalkınması ve ekonominin canlanması amacıyla istihdama yönelik projelere imza atan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya çiftçileri unutmadı. Ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayanan ilçede buğday hasadı başladı. Başkan Yalçınkaya da kırsal Tepecik Mahallesine giderek hasada katıldı.

Çiftçilere bol kazançlar dileyen Yalçınkaya, "Hasat mevsimindeyiz. Her ekimin sonunda hasat var. Hasat güzel olursa, hasat verimli olursa, fiyat güzel olursa çiftçinin yüzü güler. Çiftçimizin de yüzü gülüyor. İnşallah bu hasat Akçakale'mize, ülkemize büyük bir zenginlik katacak. Tarlalardan sofraya bir bereket yağacak. Hasadın çiftçimize buradaki kardeşlerimize ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya, çiftçilerin talep ve önerilerini dinledikten sonra bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA