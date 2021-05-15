Yalçınkaya emniyet mensupları ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı - Son Dakika

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, bayramda görev başındaki güvenlik güçleri ve sağlık personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Yalçınkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçenin huzur ve güvenliği için çalışan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerini yalnız bırakmadı.

Beraberinde Akçakale Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet Yaşarer ile beraber ilk olarak İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Yalçınkaya askerlerle bayramlaştı. Ardından İlçe Devlet Hastanesi'ne geçen Yalçınkaya burada da sağlık çalışanları ve hastaların bayramını kutladı.

Görevi başındaki polislerin de bayramı kutlamak için polis kontrol noktası ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçen Yalçınkaya, polislerle tek tek bayramlaştı ve sohbet etti.

Ziyaretlere dair açıklamalarda bulunan Yalçınkaya, "Bayramda bayramı olmayanlar, gece gündüz, canla başla görevlerinin başındalar. Emniyet mensuplarımızın kazasız belasız çalışmalarını diliyorum. Hayatta her zaman önlerine gelen gönüllerinden geçen olsun. Güzel bayramlar, kardeşlik, birlik ve beraberlik olsun. Nice bayramlar diliyorum" dedi. - ŞANLIURFA