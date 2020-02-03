Yalçınkaya esnaf ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalçınkaya esnaf ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Yalçınkaya esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, vatandaşların sorunlarını yerinde görebilmek amacıyla esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Yalçınkaya esnaf ziyaretlerini sürdürüyor, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, vatandaşların sorunlarını yerinde görebilmek amacıyla esnaf ziyaretlerine devam ediyor.


Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Her hafta başı iş yerlerini ziyaret eden Yalçınkaya, esnafın sorun ve önerilerini yerinde dinledi. Hemşerileriyle de sohbet edip çay içen Yalçınkaya, amacının vatandaşla birlik ve beraberlik içerisinde olmak olduğunu söyledi. Esnafın yanı sıra yoldan geçen vatandaşlarla da sohbet eden Yalçınkaya, Akçakale'de yaşayan ve çalışan tüm vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için çalıştıklarını belirtti. Yalçınkaya, "Akçakale'nin en büyük sorunu Akçakale sınır kapısıdır. Ticari hayatın canlanması için sınır kapının da hareketlenmesi gerekiyor. Biz de bu konuda çaba gösteriyoruz. Ümit ediyoruz ki bu Suriye'nin yaraları sarılır, Akçakale de bu 9 yılın çektiği acısını ticaret yaparak, iş yaparak sahada kendini göstererek yolunda devam eder" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Mehmet Yalçınkaya, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:20 Kaynak: İHA
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