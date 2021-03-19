Yalçınkaya, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya beraberinde ilçe kaymakamı ve ilçe müftüsü ile birlikte esnafı ziyaret ederek, korona virüs vakalarına karşı uyarılarda bulundu.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya çarşıda esnaf ziyaretinde bulundu. İlçe Kaymakamı Oltan Bayraktar ve İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik ile esnafla bir araya gelen Başkan Yalçınkaya sorun ve talepleri dinledi. Esnafı korona virüs salgınına karşı kurallara uymaya davet etti.

Yalçınkaya, "Bu pandemi belasından Cenab-ı Hak bizi kurtarsın. Sağlık Bakanı'mız, sağlık çalışanları herkes bizi uyarıyor. Uyarmalarının sebebi sağlığımız ve hayatın normale dönmesi noktasında. Biz de esnafımız ve vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Özellikle ben taziye ve düğünlerden şikayetçiyim. Herkes maalesef bu işi önemsemiyor. Bunun şakası yok. Çok insan vefat etti, çok insan hastalandı. Kurallara herkes riayet ederse işimiz daha kolay olur. Esnaf kardeşlerimiz hem işlerine baksınlar, hem bu kurallara uysunlar. İnşallah güzel günler yakında başlar. Esnafımıza bol kazanç diliyorum" İfadelerini kullandı.

Kaymakam Bayraktar da kurallara uyulması gerektiğine dikkat çekerek, "Pandemi süreci tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkiledi. Bu anlamda hem tedbirlere uymak hem de mevcut ekonominin, sosyal yapının en iyi şekilde devamını sağlamak hepimizin elinde. Bu süreci ne kadar hızlı atlatırsak ülke olarak o kadar daha iyi noktaya geleceğiz. Bunun da yolu tedbirlere daha fazla riayet ederek elimizden geldiğince esnafımızla, köylümüzle, memurlarımızla, tüm görevlilerimizle bu süreci doğru şekilde yürütüp atlatmak. Cenab-ı Hak'tan bu süreçte vefat eden bütün vatandaşlarımıza rahmet diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA