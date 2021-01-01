Yalçınkaya esnafla bir araya geldi - Son Dakika

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya yılın son gününde esnafı ziyaret ederek öneri ve taleplerini dinledi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya esnafı ve vatandaşları da ihmal etmiyor. Sık sık sahaya inen Yalçınkaya yeni yıl öncesi de esnafı ziyaret etti. Hem esnafla buluştu, hem de vatandaşların görüşen, öneri ve taleplerini dinledi.

Ziyarete dair baktığı açıklamada yeni yıla dair de temennilerde bulunan Yalçınkaya, "Allah'tan temennimiz önümüzdeki yıl inşallah bu aşılarla beraber esnafımızın yüzü gülsün, güzel işler yapsın, bu felaket yılı inşallah hatıralarımızda kalsın. Gelecek yıl inşallah bütün hayrı ile bereketi ile gelir. Yeni yılın esnafımıza buradaki kardeşlerimize inşallah güzel umutlar getirmesini, bu hastalığın Cenab-ı Hakk tarafından defedilmesini ve herkesin sağlık içinde işine dönmesini temenni ediyoruz" dedi.

Esnaf Reşit Remir de Yalçınkaya'ya ziyareti için teşekkür etti. - ŞANLIURFA