Yalçınkaya ilçede süren çalışmaları yerinde denetledi - Son Dakika

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçede devam eden kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.



Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ilçede yapım süren çalışmaları yerinde inceledi. Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsalda stabilize, merkezde kilit parke taşı döşeme çalışmalarının yanı sıra yayaların daha rahat yürüyebilmeleri için kaldırım döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Yapımı süren çalışmları yerinde inceleyen Yalçınkaya, "Eğitime pozitif destek veriyoruz. Burası belediyenin işi olmamasına rağmen öğrencilerimiz rahat bir eğitim görsünler diye kendi gayretimizle kışın ortasında parke taşı düşüyoruz. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz, bunun yanında da kırsalda köy yollarında kış olmasına rağmen mümkün olduğu kadar imkanlarımız ölçüsünde sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Benim Akçakale halkından istediğim tek bir şey var, Şubat'tan sonra burada bahar önümüzdeki yaz inşallah bütün Bu soruları gördük fotoğrafını çektik. Geçen sene de bu askeri hareketten dolayı yazın bütün işlerimiz aksadı ilçe belediyesi olarak bütün ağırlığımızı imkanlarımızı bu askeri harekat ile ilgili kullandık ve iyi ki de öyle oldu. Sonunda da Akçakale'nin Suriye'nin yüzü güldü. Modern müreffeh, güzel ve sınırda yıldız bir ilçe yaratmanın gayreti içeri içerisindeyiz. Yalnız Akçakale halkından bir tek istediğim çöp konusunda biz çok büyük gayretler gösteriyoruz. Hanım kardeşlerimizden mahalle sakinlerinden sokakların temiz tutulması için herkesten destek bekliyoruz Temizliğe çok riayet edelim çünkü artık dünyada ölçü. hijyen ortamlar oluşturmaktır" diye konuştu. - ŞANLIURFA