Son Dakika Haberleri: Yalı mahallesinden Başkan Bozkurt'a ziyaret
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Yalı mahallesinden Başkan Bozkurt'a ziyaret

1 saat önce

Şuhut Yalı Mahalle Muhtarı Veli Akmansoy ve mahalle sakinleri Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Yalı mahallesinden Başkan Bozkurt'a ziyaret, System.String[]
Şuhut Yalı Mahalle Muhtarı Veli Akmansoy ve mahalle sakinleri Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Muhtar Akmansoy ve beraberindeki mahalle sakinleri, Başkan Bozkurt ile bir süre hasbihal ederek mahalle ile ilgili sorunlarını dile getirdi. Başkan Bozkurt ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Muhtar Akmansoy ve beraberindeki mahalle sakinleri ise misafirperverliklerinden dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkürlerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:14 Kaynak: İHA
Şuhut, Recep Bozkurt, Güncel
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