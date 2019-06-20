Yalı mahallesinden Başkan Bozkurt'a ziyaret
1 saat önce
Şuhut Yalı Mahalle Muhtarı Veli Akmansoy ve mahalle sakinleri Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.
Şuhut
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:14 Kaynak: İHA
Yalı Mahalle Muhtarı Veli Akmansoy ve mahalle sakinleri Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt
'u makamında ziyaret etti.
Muhtar Akmansoy ve beraberindeki mahalle sakinleri, Başkan Bozkurt ile bir süre hasbihal ederek mahalle ile ilgili sorunlarını dile getirdi. Başkan Bozkurt ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Muhtar Akmansoy ve beraberindeki mahalle sakinleri ise misafirperverliklerinden dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkürlerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR
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