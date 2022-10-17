'Yalıçapkını'nı fotoğraflamak için 7 ay bekledi - Son Dakika
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'Yalıçapkını'nı fotoğraflamak için 7 ay bekledi

17.10.2022 10:04
'Yalıçapkını'nı fotoğraflamak için 7 ay bekledi

ANTALYA Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri, balıkları yüksekten izleyen kuş türü yalıçapkını için Boğaçayı'nda bir tünek hazırladı.

ANTALYA Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri, balıkları yüksekten izleyen kuş türü yalıçapkını için Boğaçayı'nda bir tünek hazırladı. Kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan, 7 ayın sonunda tüneğe konan bir yalıçapkınını fotoğrafladı. Erturhan, "İlk ziyaretçimiz güzel pozlar verdi. Boğaçay, yalıçapkınları ile birçok kuş türünün hem göçte hem de kışlamak için kullandığı önemli bir alan" dedi.

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyelerinin kente gelen kuşları fotoğrafladığı, türleri listelediği ve yeni türleri kayıt altına aldığı çalışmalar kapsamında önemli kuş gözlem alanlarından Konyaaltı ilçesi Boğaçayı'nda, önceki gün 7 aydır beklenen bir fotoğraf karesi oluştu. Kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan, Antalya Kuş Gözlem Kampı için hazırladıkları 'Antalya' yazısının yer aldığı tüneğe konan bir yalıçapkınını fotoğrafladı.

Yalıçapkınının Türkiye'de 3 türünün yaşadığını belirten Mustafa Erturhan, "Yalıçapkını, Alaca yalıçapkını ve İzmir yalıçapkını en renkli kuşlardan ve sulak alanlarda yaşıyorlar. Balıkları yüksekten izlemek için su üzerindeki tünekleri kullanmayı seviyorlar. Ben de doğal tünekler yerine bazen renkli, bazen de ilgi çekici tünekler hazırlamayı ve kuşları onların üzerinde görüntülemeyi seviyorum" dedi.'İLK ZİYARETÇİMİZ GÜZEL POZLAR VERDİ'

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu olarak her yıl bahar göçünü izlemek için kuş gözlem kampı düzenlediklerini söyleyen Erturhan, "2022 bahar kampı için tasarımcı arkadaşım Kezban Tatlı ile birlikte Antalya temalı bir tünek düşündük ve yaptık. Kamp boyunca üzerine kuş konmadığı gibi, sonraki denemelerde de başarılı olamadık. Konyaaltı Boğaçay mevki, kışlamak için güneye inen yalıçapkınlarının yoğun kullandığı bir sulak alan. Bazen sayıları onları bulabiliyor. Bu yoğunlukta tünekleri paylaşmak için sürekli mücadele halindeler. Gözlemciler ile alanı ziyaret eden doğaseverler, onları balık avlarken izleyebiliyor. Biz de bundan faydalanıp, 7 ay önce tüneğimizi yerleştirdik. İlk ziyaretçimiz güzel pozlar verdi. Boğaçay; yalıçapkınları ile birçok kuş türünün hem göçte hem de kışlamak için kullandığı önemli bir alan. Bu alanın korunması ve doğal yapısının bozulmaması temennimiz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Yalıçapkını'nı fotoğraflamak için 7 ay bekledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Yalıçapkını'nı fotoğraflamak için 7 ay bekledi - Son Dakika
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