Bursa'nın Mudanya ilçesinde, temelden 36,5 metre yüksekliğe sahip ve 478 bin metreküp suyun depolanabileceği Yalıçiftlik Barajı, işletmeye hazır hale getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "GÖLSU" projesi, Bursa'da uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Mudanya ilçesindeki Yalıçiftlik Barajı'nın 1 Ağustos'ta kesin kabulü yapılarak işletmeye hazır hale getirildiğini belirtti.

Yalıçiftlik Barajı'nda depolanacak su ile bin 240 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacağına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Temelden 36,5 metre yüksekliğe sahip ve 478 bin metreküp suyun depolanmasını mümkün kılacak Yalıçiftlik Barajı sayesinde bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Barajın yapımı ile bölgede yıllık 3 milyon liralık net gelir artışı elde edilmesi hedefleniyor."