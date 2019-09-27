Son Dakika Haberleri: Yalıçiftlik Barajı işletmeye hazır
Son Dakika Ekonomi Haber

Yalıçiftlik Barajı işletmeye hazır

34 dakika önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, temelden 36,5 metre yüksekliğe sahip ve 478 bin metreküp suyun depolanabileceği Yalıçiftlik Barajı, işletmeye hazır hale getirildi.

Yalıçiftlik Barajı işletmeye hazır, System.String[]

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, temelden 36,5 metre yüksekliğe sahip ve 478 bin metreküp suyun depolanabileceği Yalıçiftlik Barajı, işletmeye hazır hale getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "GÖLSU" projesi, Bursa'da uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Mudanya ilçesindeki Yalıçiftlik Barajı'nın 1 Ağustos'ta kesin kabulü yapılarak işletmeye hazır hale getirildiğini belirtti.

Yalıçiftlik Barajı'nda depolanacak su ile bin 240 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacağına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Temelden 36,5 metre yüksekliğe sahip ve 478 bin metreküp suyun depolanmasını mümkün kılacak Yalıçiftlik Barajı sayesinde bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Barajın yapımı ile bölgede yıllık 3 milyon liralık net gelir artışı elde edilmesi hedefleniyor."

Mudanya, Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanlığı sınavla memur alacak
İngiltere'de yaşayan trans erkek, doğurduğu çocuğun babası olmak için verdiği hukuk mücadelesini kaybetti Gözü yaşlı anne, yüzlerce asker arasından oğlunu aradı Kamuda çakar lambalar sökülüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 19:11:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalıçiftlik Barajı işletmeye hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]