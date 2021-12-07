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Yalıhüyük AK Parti 75. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Yalıhüyük AK Parti 75. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

07.12.2021 10:29
Yalıhüyük AK Parti 75. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Yalıhüyük AK Parti 75. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Yalıhüyük AK Parti 75. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Yalıhüyük AK Parti İlçe teşkilatında gerçekleşen 75. İlçe danışma meclisi programında konuşan Yalıhüyük AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Pişkin, ülke üzerinde oynanan oyunlara rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dimdik ayakta durulduğunu söyledi.

"Yatırımların her engele rağmen artarak sürdüğünü ve ilçe teşkilatı, belediye başkanı ile uyum içinde çalışıyoruz" diyen Pişkin, "Gün ve birlik günüdür hep birlikte daha güzel günlere çıkacağız." dedi.

Belediye Başkanı Hasan Koçer de "Görev süremiz boyunca güçlü iktidar ile Büyükşehir Yasası'nın çıkması ilçemizde birçok projenin hayata geçmesine neden oldu. Bu başarılarda Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçe teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, bakanlarımız bizlere büyük destek sağladı. Geçtiğimiz hafta sonu Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Sayın Murat Kurum beyin Seydişehir ziyaretinde sunduğumuz proje ile ilk etapta 500 bin liralık hibe müjdesini aldık. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Programa, Konya AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Gürbüz, il yönetim kurulu üyeleri Mustafa Hançerli ve Mehmet Taylan, İlçe Başkanı Yusuf Pişkin, Belediye Başkanı Hasan Koçer ile çok sayıda partili katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalıhüyük AK Parti 75. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalıhüyük AK Parti 75. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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