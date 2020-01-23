Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer'e ziyaretler - Son Dakika

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Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer'e ziyaretler
6 saat önce
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer'i makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:10 Kaynak: AA
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer'i makamında ziyaret etti.
Kadın Kolları İl Başkanı Esra Doğan ve yönetiminin ziyaretlerinden dolayı çok memnuniyetini ileten Başkan Koçer, "Başkanımız bizleri ziyaret ederek onore ettiler. Çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunarak istişare ettik. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.
Belediye ziyaretinden sonra Yalıhüyük AK Parti İlçe teşkilatına geçen Başkan Doğan ve beraberindeki heyet Yalıhüyük Kadın Kolları İlçe Başkanı Naime Ceran tarafından karşılandı.
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