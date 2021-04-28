Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Millet Bahçesi inşaatını inceledi - Son Dakika

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Millet Bahçesi inşaatını inceledi

28.04.2021 11:51
Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Millet Bahçesi inşaatını inceledi, System.String[]

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, ilçede yapımına başlanan Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, ilçede yapımına başlanan Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından projelendirilen, TOKİ tarafından ihale edilen Yalıhüyük Aşağı Mahalle Sahil caddesinde inşaatı devam eden 20 bin metre alana yapılacak olan Millet Bahçesinde alt yapı çalışmalarının üç ay içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Millet Bahçesindeki inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Koçer, "Tamamlandığında, bitki ve peyzajı ile ilçemize yeni bir soluk getirecek Millet Bahçesi, içerisinde barındıracağı sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak." dedi.

Çocuklar oyunlarını, kamelyalı dinlenme alanlarını, etkinlik çayırlarını barındıracak Millet Bahçesi'nde, her yaştaki vatandaşlar için kültür-fizik alanları da tasarlandığını ifade eden Koçer, "Toplam çocuk oyun alanının 542 metrekare olduğu Millet Bahçesinde, çok amaçlı etkinlik alanları 1395 metrekare olacak. 740 metrekarelik sohbet alanlarının olduğu Millet Bahçesinde, 1278 metrekarelik çim amfi yer alacak. Ayrıca, koşu, yürüyüş ve gezinti yolları da olacak. " şeklinde konuştu.

Hasan Koçer, Yalıhüyük, oyunlar, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Millet Bahçesi inşaatını inceledi - Son Dakika


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