Yalıhüyük Belediye Başkanı Koçer, emniyet mensuplarıyla iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Yalıhüyük Belediye Başkanı Koçer, emniyet mensuplarıyla iftarda bir araya geldi

11.04.2022 09:10
Yalıhüyük Belediye Başkanı Koçer, emniyet mensuplarıyla iftarda bir araya geldi

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde çalışan polislerle, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftarda buluştu.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde çalışan polislerle, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftarda buluştu.

Seydişehir'de bir restoranda düzenlenen programda konuşan Koçer, ilçede huzuru ve güveni sağlama konusundaki başarıları dolayısıyla polisleri tebrik etti.

Vatandaşa hizmet için büyük fedakarlıkla çalışan tüm emniyet mensuplarına teşekkür eden Koçer, "Görevini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine de selam ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

İftar yemeğine katılan İlçe Kaymakamı İbrahim Yazıcı, Polis teşkilatının 177. Yıl dönümü dolayısı ile ilçede görev yapan polislere başarılar diledi.

Polis memurları ve ailelerinin katıldığı iftar programında Kaymakam Yazıcı ve Başkan Koçer polis çocukları ile yakından ilgilendi.

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Hasan Koçer, Yalıhüyük, Hisarcık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalıhüyük Belediye Başkanı Koçer, emniyet mensuplarıyla iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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