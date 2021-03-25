Yalıhüyük Belediyesi ekipleri, kar yağışından kapanan yolları ulaşıma açtı - Son Dakika

Yalıhüyük Belediyesi, kar kürüme ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda kapanan yolları açtı.
İlçede kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı, Gölcük Yaylası'nda ise kar kalınlığının 50 santimetre olduğu belirtildi.
Merkezdeki ve dış mahalle yollarını açan belediye ekipleri, olası kar yağışına karşı da tedbiri elden bırakmıyor.
Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kapalı yolumuz bulunmuyor. Arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
Kaynak: AA
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