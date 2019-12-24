Yalıhüyük Belediyesi karla mücadeleye hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalıhüyük Belediyesi karla mücadeleye hazır - Son Dakika

Yalıhüyük Belediyesi karla mücadeleye hazır

7 saat önce

Kışa hazırlıklarını tamamlayan Yalıhüyük Belediyesi ekipleri 2 kepçe, bir greyder ve tuzlama kamyonları ile ilçede haftanın 7 günü 24 saat hizmet verecek.

Yalıhüyük Belediyesi karla mücadeleye hazır, System.String[]

Kışa hazırlıklarını tamamlayan Yalıhüyük Belediyesi ekipleri 2 kepçe, bir greyder ve tuzlama kamyonları ile ilçede haftanın 7 günü 24 saat hizmet verecek.


Konu hakkında bilgi veren İlçe Belediye Başkanı Hasan Koçer, "Soğuk ve yağışlı havalardan ilçe halkımızın olumsuz etkilenmemesi için önlem aldık. Ekiplerimiz teyakkuz halinde hizmete hazır. Rabbim bereketli bir kış versin. Vatandaşlarımız için biz çalışmaya hazırız." dedi.

İlçede karla mücadele konusunda ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi ve kara yolları ekipleri ile koordinasyon içerisinde çalışacak.

Hasan Koçer, Yalıhüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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