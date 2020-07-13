Yalıhüyük Belediyesi'nin asfaltlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Yalıhüyük ilçesinde, Saray ve Arasöğüt mahallelerinin bazı yolları asfaltla kaplandı.

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç ve Belediye Başkanı Hasan Koçer çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Asfaltlama çalışmaları ile ilgili olarak bilgi veren Koçer, "Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyemizin çalışmaları ile mahalle giriş yollarımız hem genişletildi hem de asfaltla kaplandı. Çalışmalarda bize desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve fen işleri müdürlüğüne ve çalışan personellerimize özverili çalışmalarından teşekkür ederim." şeklinde konuştu.