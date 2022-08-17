Yalıhüyük'te sivrisinek ve haşere ile mücadele çalışmaları devam ediyor

Yalıhüyük Belediyesi, sivrisinek ve haşerelerle mücadelede en etkili yöntemleri kullanarak ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, vatandaşların sinek ve haşerelerden etkilenmemesi için ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Su havzaları, su birikintileri, açık bırakılan rögarlar, atık kovalarının sık sık ilaçlandığını dile getiren Koçer, "Büyükşehir Belediyemiz ile son teknoloji alet ve araçlarla ilaçlamada etkin mücadele ediyoruz. Yaz aylarında en çok yaşanan sorunlardan biri sivrisinek ve haşereler oluyor. Vatandaşlarımızın da bu sorundan etkilenmemesi adına mahallelerimizi en etkili ilaçlama yöntemiyle ilaçlıyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay olmak üzere emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.