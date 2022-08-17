Yalıhüyük'te sivrisinek ve haşere ile mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Yalıhüyük'te sivrisinek ve haşere ile mücadele çalışmaları devam ediyor

17.08.2022 17:13
Yalıhüyük'te sivrisinek ve haşere ile mücadele çalışmaları devam ediyor

Yalıhüyük Belediyesi, sivrisinek ve haşerelerle mücadelede en etkili yöntemleri kullanarak ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Yalıhüyük Belediyesi, sivrisinek ve haşerelerle mücadelede en etkili yöntemleri kullanarak ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, vatandaşların sinek ve haşerelerden etkilenmemesi için ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Su havzaları, su birikintileri, açık bırakılan rögarlar, atık kovalarının sık sık ilaçlandığını dile getiren Koçer, "Büyükşehir Belediyemiz ile son teknoloji alet ve araçlarla ilaçlamada etkin mücadele ediyoruz. Yaz aylarında en çok yaşanan sorunlardan biri sivrisinek ve haşereler oluyor. Vatandaşlarımızın da bu sorundan etkilenmemesi adına mahallelerimizi en etkili ilaçlama yöntemiyle ilaçlıyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay olmak üzere emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

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Kaynak: AA

Hasan Koçer, Yalıhüyük, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalıhüyük'te sivrisinek ve haşere ile mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yalıhüyük'te sivrisinek ve haşere ile mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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