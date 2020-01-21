Yalıhüyük belediyesi web tapu uygulamasına geçiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalıhüyük belediyesi web tapu uygulamasına geçiyor - Son Dakika

Yalıhüyük belediyesi web tapu uygulamasına geçiyor

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Yalıhüyük Belediye Başkanlığı arasında WEB tapu sistemi üzerinden elektronik ortamda işlem yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Yalıhüyük belediyesi web tapu uygulamasına geçiyor, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Yalıhüyük Belediye Başkanlığı arasında WEB tapu sistemi üzerinden elektronik ortamda işlem yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Yalıhüyük Belediye başkanlığında Belediye başkanı Hasan Koçer ve İlçe Tapu Müdürü Zafer Oğul tarafından protokol imzalandı.


Başkan Hasan Koçer protokol hakkında yaptığı açıklamada, "Protokolde amacın Tapu Müdürlükleri ve belediye başkanlığı birimlerindeki işlem yoğunluğunu azaltmak işlem sürecini kısıtlayarak verimliliği artırmak ve sürekli kılmak, tapu ve belediye hizmetlerinin etkin, hızlı, güvenli ve elektronik ortamda sunumu ile personelin iş yükünün azaltılması çalışan ve vatandaş memnuniyetini sağlamak, yazışma usulü ile yapılan bütün kamu haczi ile belediye gelirleri kanununa göre yapılan belirtmeler ile belediyece talep edilen TKGM tarafından uygun görülen diğer tapu ve kadastro işlemlerinin web tapu sistemi aracılığı ile takbis üzerinden güvenli elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amaçlanıyor." diye konuştu.

Yalıhüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:26 Kaynak: AA
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