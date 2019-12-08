Son Dakika Haberleri: Yalıhüyük Belediyesinden köpeklere yiyecek yardımı
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Yalıhüyük Belediyesinden köpeklere yiyecek yardımı

6 saat önce

Yalıhüyük'ün Gölcük yaylasında bulunan hayvanlara, Belediye ekipleri yiyecek götürdü.

Yalıhüyük Belediyesinden köpeklere yiyecek yardımı, System.String[]

Yalıhüyük'ün Gölcük yaylasında bulunan hayvanlara, Belediye ekipleri yiyecek götürdü.

Kış nedeniyle Gölcük yaylasında kalanların ayrılması ile boşalan Gölcük'te köpekler, bekçilik yapıyor.


Yalıhüyük Belediyesi her yıl kış aylarında bu sahipsiz kalmış köpekleri ve yabani hayvanları korumak için yiyecek götürdü.


Belediye Başkanı Hasan Koçer, Gölcük yaylasında bulunan, adeta bekçilik görevi yapan sahipsiz köpeklere düzenli olarak yiyecek bıraktıklarını belirterek, "Ayrıca yabani hayvanları korumak için de yiyecek götürüyoruz. Yolu gölcük yaylasından geçenlere de çağrıda bulunuyoruz. Buradaki hayvanlara yiyecek bıraksınlar." diye konuştu.

Yalıhüyük, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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