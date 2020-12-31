Yalıhüyük Belediyesinden öğrencilere destek - Son Dakika

Yalıhüyük Belediyesi, ilçedeki öğrencilerin, 2021 yılında yürütülecek Bilişsel Beceri Geliştirme Programı (Braincraft) için dijital üyelik ücretlerini üstlendi.

Belediye Başkanı Hasan Koçer, "Eğitimde Feda Edilecek Fert Yoktur" sloganı ile harekete geçtiklerini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla öğrencilerin yüz yüze eğitimden uzak derse girdiklerini hatırlattı.

Koçer, "Öğrencilerimizin bu dönemde eğitim-öğretimle aralarındaki mesafenin açılmaması için ortaokul öğrencilerimizin 2021 yılı boyunca yürütülecek Bilişsel Beceri Geliştirme Programı'nda (Braincraft), ders konuları ve testlerin yer aldığı Süper Akademi Dijital Öğrenci Platformu üyeliği ücretini karşılıyoruz. Öğrencilerimiz şifrelerini girerek bu imkandan faydalanabilecek." ifadesini kullandı.