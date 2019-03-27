Son Dakika Haberleri: Yalıhüyük Çiftçisine Tohum Dağıtıldı

Yalıhüyük Çiftçisine Tohum Dağıtıldı

23 dakika önce

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi (GTHKP) 2019 yılı 1. Hibe Programı kapsamında hastalıklara dayanıklı nohut çeşitlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Yalıhüyük Çiftçisine Tohum Dağıtıldı, System.String[]
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi (GTHKP) 2019 yılı 1. Hibe Programı kapsamında hastalıklara dayanıklı nohut çeşitlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Projede, Yalıhüyük'te nohut üretimi yapacak 41 çiftçiye sertifikalı Azkan çeşidi nohut tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2018 yılında 17 çiftçiye bin 750 kilogram nohut tohumluğu dağıtmıştık. Artan talep üzerine bu yıl üretim yapacak çiftçilerimiz için proje kapsamında daha fazla tohum talep ettik. Bugün de nohut tohumu dağıtımını gerçekleştirdik. Nohut yetiştiriciliği ile nadas alanlarının azaltılması ve etkin münavebe yöntemlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Çiftçilerimize verdiğimiz tohumlarla bölgemizde nohut verim ve üretiminin arttırılması amaçlanmaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:36 Kaynak: AA

Göksu, Konya, Yalıhüyük, Güncel
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