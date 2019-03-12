Yalıhüyük'de İş Kur Çalışanlarına İş Güvenliği Kursu Verildi
39 dakika önce
Yalıhüyük'de İş Kur çalışanlarına iş güvenliği kursu verildiKonu hakkında bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Metli, "Müdürlüğümüzce ilçemize bağlı okullarda görev yapan İş-Kur çalışanlarımız ile Yalıhüyük Kaymakamlığımız bünyesinde göreve başlayan çalışanlarımıza iş güvenliği ve...
Yalıhüyük
'de İş Kur çalışanlarına iş güvenliği kursu verildi
Konu hakkında bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi
Müdürü Mustafa Metli, "Müdürlüğümüzce ilçemize bağlı okullarda görev yapan İş-Kur çalışanlarımız ile Yalıhüyük Kaymakamlığımız bünyesinde göreve başlayan çalışanlarımıza iş güvenliği ve işçi sağlığı kursu açtık. Kursumuz üç gün sürecek, kursiyerlerimize toplamda 24 saat iş güvenliği kursu verilecek." dedi.
Yalıhüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda verilen kursa toplam 12 kursiyer katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:39 Kaynak: AA
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