Son Dakika Haberleri: Yalıhüyük'de Mekke'nin Fethi Proğramı

Yalıhüyük'de Mekke'nin Fethi Proğramı

1 saat önce

Yalıhüyük'de Mekke'nin Fethi proğramı düzenlendi.

Yalıhüyük'de Mekke'nin Fethi Proğramı, System.String[]
Yalıhüyük'de Mekke'nin Fethi proğramı düzenlendi.

Belediye düğün salonunda, Kur'an tilaveti ile başlayan programda açılış konuşması yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Akören Temsilcisi Yusuf Özcan, "Mekke'nin Fethi" programlarını Konya da 6 ilçede düzenlediklerini söyledi.

Afganistanlı hafız Abdul Farid Faroo'nun Kur'an tilavetinin ardından programa konuşmacı olarak katılan ilahiyat hocası Salih Ülker, Mekke'nin fethinden önce şehirde yaşanan sıkıntıları anlattı.

Mekke'nin fethini Peygamber efendimizde görüyoruz. İnsanı fethetmeden Fetih olmaz. İslam ahlakı ile dolduğumuz zaman dünyayı feth ederiz. Fethi anlamak için peygamberimizi iyi anlamak lazım. Evlerimiz birer kıblegah olmalı." dedi.

Yalıhüyük ve Ahırlı ilçe temsilciklerinin ev sahipliği yaptığı programda öğrenciler ilahi ve ezgi okudular. Slayt gösterisi yapıldı. Siyeri nebi yarışmalarında başarılı olan 12 Yalıhüyük, 11 Ahırlı ilçesi ve 16'sı Akkise'de öğrenim gören öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.


Programa Ahırlı Kaymakamı,Yalıhüyük Kaymakam Vekili Kadir Yurdagül, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, İlçe Müftüsü Önder Özkan, Ahırlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci ile çok sayıda davetli katıldı.

Program toplu fotoğraf çekilmesi ile son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:53 Kaynak: AA

Ahırlı, Yalıhüyük, Mekke, Güncel
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