Yalıhüyük'de voleybol turnuvası başladı - Son Dakika
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Yalıhüyük'de voleybol turnuvası başladı

12.05.2022 16:18
Yalıhüyük'de voleybol turnuvası başladı

19 Mayıs Gençlik ve spor bayramı etkinlikleri kapsamında Yalıhüyük Kaymakamlığı Voleybol turnuvası düzenledi.

19 Mayıs Gençlik ve spor bayramı etkinlikleri kapsamında Yalıhüyük Kaymakamlığı Voleybol turnuvası düzenledi.

Yalıhüyük Millet Bahçesi spor sahasında başalayan turnuvaya 10 takım katıldı.

İlk oynan maçlarda Anadolu Lisesi: 3 Akıncılar Spor: 0, Maliye Tarım Spor: 3 İmam Hatip Ortaokulu: 0, Emniyet spor 3 Belediye Spor: 0 şeklinde sonuçlandı.

Diğer maçlar hafta içi üç gün oynanacak.

Emniyet Spor Belediye voleybol maçını izlemeye gelen Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı, turnuvaya katılan takımlara başarı diledi.

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Yalıhüyük, voleybol, gençlik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalıhüyük'de voleybol turnuvası başladı - Son Dakika


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