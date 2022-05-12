19 Mayıs Gençlik ve spor bayramı etkinlikleri kapsamında Yalıhüyük Kaymakamlığı Voleybol turnuvası düzenledi.
Yalıhüyük Millet Bahçesi spor sahasında başalayan turnuvaya 10 takım katıldı.
İlk oynan maçlarda Anadolu Lisesi: 3 Akıncılar Spor: 0, Maliye Tarım Spor: 3 İmam Hatip Ortaokulu: 0, Emniyet spor 3 Belediye Spor: 0 şeklinde sonuçlandı.
Diğer maçlar hafta içi üç gün oynanacak.
Emniyet Spor Belediye voleybol maçını izlemeye gelen Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı, turnuvaya katılan takımlara başarı diledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yalıhüyük'de voleybol turnuvası başladı - Son Dakika