Son Dakika Haberleri: Yalıhüyük'de Yaya Bilincinin Oluşturulması Projesi

Yalıhüyük'de Yaya Bilincinin Oluşturulması Projesi

36 dakika önce

Yalıhüyük Ortaokuluna gelen Jandarma ve Polis trafik ekipleri önce öğrencilere, daha sonra ilçe merkezinde bulunan kıraathanelere giderek vatandaşlara trafikte yaya bilincinin oluşturmak için broşür dağıttı.

Yalıhüyük'de Yaya Bilincinin Oluşturulması Projesi, System.String[]
Yalıhüyük Ortaokuluna gelen Jandarma ve Polis trafik ekipleri önce öğrencilere, daha sonra ilçe merkezinde bulunan kıraathanelere giderek vatandaşlara trafikte yaya bilincinin oluşturmak için broşür dağıttı.

Görevli Polis Memuru Mehmet Güntemur, "Zaten trafik kanununda, yaya geçitlerine yaya adım attığı anda araçlar durmak zorunda, buradan bütün şoförlerimizden rica ediyorum yayalara öncelik tanıyın. Herkese kazasız güzel günler diliyorum." dedi.

Trafikte yaya bilincinin oluşturulması projesine İlçe Jandarma Komutanı Hakan Doğan, İlçe Emniyet Amiri Ömer Sevsarı, İlçe Yazı işleri Müdürü Ahmet İhsan Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Balaban da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:33 Kaynak: AA

Jandarma, Polis, Yalıhüyük, Güncel
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