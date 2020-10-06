Yalıhüyük'e 2 mantar serası daha kuruluyor - Son Dakika

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, 110 metrekare alana kurulacak mantar serasının temel atma törenine katılan Kaymakam Yasin Şahin, ilk harcı da kendisi attı.

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında, yüzde 80 destekli hibe programıyla Yalıhüyük'te 2 kadın çiftçiye 110 metrekare mantar serası kurulumu yapılıyor.

Mantar serasını gezen ve üretici Meltem Gözel'den bilgi alan Kaymakam Şahin, başarılar dileyerek ikinci sera inşaatının ilk harcı için butona bastı.

Proje hakkında Şahin'e bilgi veren İlçe Tarım Müdürü Mevlüt Semerci ise "İki yıl önce İlçe Tarım Müdürlüğümüzün hazırladığı Kop Teyap Projesi kapsamında aynı çiftçilere demonstrasyon olarak 100'er metrekarelik seralar kurulmuştu. Proje güzel sonuçlar verince çiftçilerimiz işletmelerini büyütme kararı aldı. Seramızın kurulmasında yüzde 80 hibe olmak üzere yüzde 20'sini çiftçilerimiz karşılıyor." dedi.