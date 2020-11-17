Yalıhüyük'e gelen seyyar kalaycı ilgi görüyor - Son Dakika

Kalaycılık mesleğinin bölgede son ustalarından Ali Adak, Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde kurduğu seyyar tezgahında ilçe sakinlerinden ilgi görüyor.

Baba mesleği olarak adlandırdığı mesleğini çocukluktan bu yana sürdüren Ali Adak (33) bakır kapların gelecekte daha çok ilgi göreceğini dile getirdi.

Kalaycılığa talebin her geçen gün arttığını belirten Adak, "Kalaycılık tarihi mirasımız. Günümüzde kullanılan metal tabaklar sağlıklı değil. Ecdadımız bakır kullanmış, hiç Alzheimer hastalığı olmamış. Ne zaman bakır kaptan vazgeçtik bu hastalık arttı." diye konuştu.

Özellikle yaz aylarından sonbahara kadar işlerinin iyi olduğunu ifade eden Adak, gelecek nesillere de bu ata mesleğini öğrettiğini kaydetti.