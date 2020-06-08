Yalıhüyük Halk Eğitim Müdürlüğü'nde sanal sergi açıldı - Son Dakika

Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle el sanatları sergisini, sanal ortamda gerçekleştirdi.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında el sanatları alanında açılan kursların sonunda öğrencilerin yaptığı ürünler, sanal ortamda sergileniyor.



Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi resmi internet sayfasında yayımlanan sergi ile ilgili olarak bilgi veren Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Mehmet Gökçe, el sanatları kursunun bitiminde yapmak istedikleri sergiyi salgın nedeniyle açamadıklarını belirtti.

Bu nedenle İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak vatandaşlara ve kursiyerlere sergi sonuçlarını sanal ortam yolu ile gösteriye sunduklarını ifade eden Gökçe, "Kurslarımızda başarılı olan öğrencilerimize ve kurs öğretmenimize teşekkür ediyorum." dedi.