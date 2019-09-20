Yalıhüyük ikinci prestij caddesine kavuşuyor

Seydişehir'deki Bozkır yolu caddesi sıcak asfaltla kaplanıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yalıhüyük Belediye Başkan Vekili Kemal Demir, "Belediyemiz ile Karayolları bölge müdürlüğünün protokolü çerçevesinde ilçe merkez girişi yolunu sıcak asfaltla kaplıyoruz. Bin 400 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde dökülen sıcak asfaltla ilçe girişimiz daha modern bir yapıya kavuşacak. İlçemiz için ikinci prestij caddesi olacak." diye konuştu.



Sıcak asfaltlama çalışmalarının büyük bir hızla sürdüğü ve pazar günü tamamlanacağı öğrenildi.