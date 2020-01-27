Yalıhüyük ilçe danışma meclis toplandı - Son Dakika
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Yalıhüyük ilçe danışma meclis toplandı

6 saat önce

Yalıhüyük AK Parti İlçe Başkanlığı 73. Danışma Meclis Toplantısını Konya milletvekili Gülay Samancı'nın katılımıyla gerçekleştirdi.

Yalıhüyük ilçe danışma meclis toplandı, System.String[]

Yalıhüyük AK Parti İlçe Başkanlığı 73. Danışma Meclis Toplantısını Konya milletvekili Gülay Samancı'nın katılımıyla gerçekleştirdi.

Toplantıda Konya Milletvekili Gülay Samancı, ülke gündemini değerlendirdi.

Belediye Başkanı Hasan Koçer de Yalıhüyük'ün büyük projelere kavuştuğunu, bununla birlikte ilçenin çehresinin değiştiğini söyledi.

Toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Seyfettin Pişkin, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile mahalle temsilcileri katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:18 Kaynak: AA
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