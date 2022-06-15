Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulunda mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

15.06.2022 12:25
Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Öğrencilere diplomalarını İlçe Kaymakamı İbrahim Yazıcı, Belediye Başkanı Hasan Koçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kandırmaz, İlçe Jandarma Komutanı Servet Urhan, İlçe Müftüsü Ahmet Kararakaya ve diğer protokol üyeleri verdi.

Öğrenciler, kep atarak mezuniyetlerini kutladılar.

Programda öğretmenlerden oluşan müzik gurubu konser verdi. Öğrenciler gösteri ve oyunlar sergiledi.

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Kaynak: AA

Hasan Koçer, Yalıhüyük, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulunda mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

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