Yalıhüyük Kaymakamı Kılınç'ın ev ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika

Yalıhüyük Kaymakamı, Ahırlı Kaymakam vekili Muhammed Deniz Kılınç, Akkise Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Ahırlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca belirlenen ihtiyaç sahibi aileleri haftanın her günü belli aralıklarla ziyaret eden Kaymakam Kılınç, Ahırlı ilçesine bağlı Akkise Mahallesinde ziyaretlerini sürdürdü.

Kaymakam Kılınç, hane ziyaretleri ile ilgili, "Yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz. Bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşlarımızla hasbihal ederek sorunlarını dinliyoruz. Evlerini ziyaretlerimizde ihtiyaçlarını gözlemliyoruz. Vakfımızca belirlenen ihtiyaçlarını karşılayacağız. Devlet olarak onların hep yanında olacağız. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın." dedi.