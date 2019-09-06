Son Dakika Haberleri: Yalıhüyük Kaymakamı Kılınç'ın ziyaretleri
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Yalıhüyük Kaymakamı Kılınç'ın ziyaretleri

1 saat önce

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, ilçede yaşayan her kesimle yakından ilgilendiğini belirtti.

Yalıhüyük Kaymakamı Kılınç'ın ziyaretleri, System.String[]

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, ilçede yaşayan her kesimle yakından ilgilendiğini belirtti.

Kent merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Kılınç, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlarla sık sık görüşmeler yaptığını dile getirerek, vatandaşa hizmetin en iyi yolunun onu iyi tanımaktan geçtiğini ifade etti.

Vatandaşla temas kurmak, onların sorunlarını dinlemek, çalışma şartlarını görmek maksadıyla sıkça her kesiminden insanı ziyaret ettiğine dikkati çeken Kılınç, "Onlarla tanışmış oluyor çalışma ve onların yaşam şartlarını daha iyi gözlemlemiş oluyoruz." dedi.

Vatandaşlardan yoğun olarak iş talebi aldıklarını ifade eden Kılınç, "İçinde bulunduğumuz ilçe toprakları oldukça verimli. Bu coğrafyada her şey yetişir. Kendi işimizi kurmayı kendi işimizin patronu olmayı ve üretmeyi öğrenmeliyiz. Birçok vatandaşımıza bunu tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Deniz Kılınç, Yalıhüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:12 Kaynak: AA
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